Бронемашина ВСУ попала под удар при попытке эвакуировать турецкий БТР в Курской области

Дрон снял удар по украинской бронемашине «Новатор БМ» в Курской области

Появились кадры удара дроном по украинской бронемашине «Новатор БМ» в Курской области. Кадры публикует Telegram-канал «Осведомитель».

Украинский бронеавтомобиль пытался эвакуировать поставленный Турцией бронетранспортер Kirpi.

На кадрах заметно, как украинский бронеавтомобиль тащит на буксире турецкий Kirpi, в этот момент к нему подлетает российский дрон и атакует.

Турция поставила бронетранспортеры Kirpi на Украину еще в 2022 году. Kirpi — разведывательные автомобили с бронированным корпусом. Оснащены пятью амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, пуленепробиваемыми окнами и пулеметом на крыше.

В июле 2024 года нацгвардии Украины была передана партия модернизированных бронеавтомобилей «Новатор-2» с комплексами радиоэлектронной борьбы. Они отличаются от прошлой модели наличием дополнительного пассажирского отсека, которым заменили грузовую платформу.