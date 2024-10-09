Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Беатрис Хаддад-Майя
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
Ухань
Трактор
1:0
2-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
17:38, 9 октября 2024Спорт

Бывшая российская фигуристка Самоделкина объяснила переход в сборную Казахстана

Самоделкина заявила, что перешла в сборную Казахстана из-за Олимпиады

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookrpess.com

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина объяснила решение перейти в сборную Казахстана. Ее слова приводит Olympics.

Спортсменка рассказала, что в марте прошлого года была в тяжелом психологическом состоянии. «Мама предложила вариант с Казахстаном. Я подумала, проанализировала и посчитала, что это может быть хорошим шансом попасть на Олимпийские игры, куда я хотела попасть с детства. Мы решили попробовать», — заявила Самоделкина.

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Самоделкиной представлять Казахстан в мае этого года. Она дебютировала за новую сборную в июле.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России. Она тренировалась в академии Евгения Плющенко, а теперь ее наставником является американец Рафаэль Арутюнян.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала теракт в здании управления МВД. Туда пытались пронести бомбу

      В Приморье заметили стаю редких тропических рыб

      Россиян предупредили о подорожании красной икры

      На Украине приостановили бронирование сотрудников компаний

      Карди Би опровергла слухи о новой пластике словами «подумайте своими мозгами»

      Динамику цен на жилье в России спрогнозировали

      Экипажи БТР Балтфлота провели учения со стрельбами

      МИД России предупредил США о росте ядерной опасности

      Анна Семенович назвала себя легендой и послала критиков

      Директор российской школы объяснилась за потрогавшего ученицу за ягодицы педагога

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше