Бывший футболист сборной России умер в возрасте 48 лет

Бывший футболист сборной России Артем Енин умер в возрасте 48 лет

Бывший футболист «Шинника» и сборной России Артем Енин умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте ярославского клуба.

Енина не стало 8 октября. «Ярославский футбол понес большую утрату...Светлая память Вам, Артем Валерьевич!» — говорится в заявлении. Причины смерти не называются.

В составе «Шинника» Енин выступал с перерывами с 1994 по 2002 годы. Всего он провел за команду 131 матч и отметился шестью забитыми мячами. После окончания спортивной карьеры Енин тренировал юношеские команды «Шинника».

В 1998-м полузащитник провел единственный матч в составе сборной России. Он принял участие в товарищеской игре с Испанией (0:1).

