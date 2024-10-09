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12:03, 9 октября 2024Спорт

Бывший футболист сборной России умер в возрасте 48 лет

Бывший футболист сборной России Артем Енин умер в возрасте 48 лет

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Бывший футболист «Шинника» и сборной России Артем Енин умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте ярославского клуба.

Енина не стало 8 октября. «Ярославский футбол понес большую утрату...Светлая память Вам, Артем Валерьевич!» — говорится в заявлении. Причины смерти не называются.

В составе «Шинника» Енин выступал с перерывами с 1994 по 2002 годы. Всего он провел за команду 131 матч и отметился шестью забитыми мячами. После окончания спортивной карьеры Енин тренировал юношеские команды «Шинника».

В 1998-м полузащитник провел единственный матч в составе сборной России. Он принял участие в товарищеской игре с Испанией (0:1).

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