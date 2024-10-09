Четыре клуба из России вошли в топ-100 по стоимости футболистов

«Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» вошли в топ-100 по стоимости игроков

Четыре клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-100 мировых футбольных команд с самой высокой суммарной трансферной стоимостью игроков. Рейтинг опубликован на сайте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Клубом РПЛ с самым дорогим составом стал «Зенит». Стоимость всех футболистов петербуржцев оценивается в 237 миллионов евро, что ставит их на 55-е место в топе. Далее идут три московские команды: «Динамо» (140 млн, 85-е место), «Локомотив» (135 млн, 88-е место) и «Спартак» (127 млн, 94-е место).

Первым в рейтинге стал мадридский «Реал», состав которого стоит 1,728 миллиарда евро. Помимо сливочных, в топ-3 вошли английские «Манчестер Сити» (1,471 млрд) и «Челси» (1,388 млрд).

По данным портала Transfermarkt, в настоящее время самым дорогим игроком РПЛ является полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 20 миллионов евро.