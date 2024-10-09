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03:55, 9 октября 2024Мир

Экс-военному Британии предъявили обвинения в шпионаже в пользу Ирана

Бывшему военному Британии Халифу предъявили обвинения в шпионаже в пользу Ирана

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Бывшему британскому военному Дэниелу Халифу предъявили обвинения в шпионаже в пользу Ирана. Об этом информирует вещательная корпорация BBC по итогам Королевского суда района Вулидж.

Как уточняется, 23-летнего Халифа обвиняют в сборе конфиденциальных данных о действующих военнослужащих королевства для их последующей передачи Ирану. При этом сам Дэниел Халиф отрицает эти обвинения.

Халиф начал армейскую службу в сентябре 2018 года. Он был зачислен в Королевский корпус связи после прохождения курса молодого бойца. Далее юноша был прикомандирован к 16-му полку связи, расквартированному в Стаффорде.

По словам представителя стороны обвинения адвоката Марка Хейвуда, весной 2019 года Халиф создал контакт с телефонным кодом Ирана. На допросе полиции в 2022 году он рассказал, что установил общение с неким Хамедом Гашгави, который якобы был связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

При этом Халиф утверждал, что специально затеял двойную игру, чтобы затем начать работать на британские спецслужбы. Военный утверждал, что использовал раздел «Связаться с нами» на сайте службы внешней разведки Великобритании MI6, чтобы заявить о своем желании работать в качестве «двойного агента». По словам молодого человека, он передал Ирану не соответствующую действительности информацию. За нее иранская сторона заплатила 2 тысячи долларов.

По словам Марка Хейвуда, Халиф собирал информацию о британских военнослужащих на протяжении более чем двух лет.

Первого октября стало известно, что прокуратура ФРГ задержала гражданку КНР по подозрению в шпионаже и работе на китайскую разведку. Утверждалось, что во время работы в аэропорту Лейпциг-Халле она передавала информацию, в том числе о перевозке военной техники, другому подозреваемому агенту.

В июле семейную пару с двойным гражданством России и Австралии арестовали в Брисбене по подозрению в шпионаже.

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      Марина Совина
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