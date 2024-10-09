Рэперша Карди Би опровергла слухи о новой пластике после родов

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би опровергла слухи о новой пластике словами «подумайте своими мозгами». На соответствующие публикации, появившиеся в ее соцсетях, обратило внимание Daily Mail.

31-летняя певица разместила ролик, в котором предстала в черных леггинсах и коричневом топе. При этом она подчеркнула, что по сей день после родов продолжает терять вес во всех частях тела, кроме лица. «Вам всем действительно нужно расслабиться... Вот как на самом деле выглядит мое тело», — подписала она кадры.

При этом звезда подчеркнула, что не могла пойти на хирургическое вмешательство, в котором ее заподозрили. «Мое тело выглядит визуально стройнее в другом видео, потому что на мне корсет… Я хочу, чтобы вы все подумали своими мозгами… Пару дней назад вы хвалили мое тело… Вы думаете, я пошла и сделала операцию за два дня?» — возмутилась рэперша.

Ранее в октябре стало известно, что Карди Би сделала пластику во время беременности. По словам артистки, в январе она перенесла операцию по удалению филлеров из ягодиц и лечению фиброза, не подозревая на тот момент о своем положении.