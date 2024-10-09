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12:46, 9 октября 2024Ценности

Клава Кока опубликовала кадры в прозрачном наряде

Российская певица Клава Кока опубликовала кадры в платье с прозрачным корсетом

Кадр: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) опубликовала кадры в откровенном наряде. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в черном облегающем платье с прозрачным корсетом на тонких бретелях и сияющей юбкой, расшитой блестящей фурнитурой. Помимо этого, звезда надела обувь с многочисленными отверстиями и на каблуках.

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Внешний вид Коки дополнило массивное ожерелье с камнями. Вдобавок стилисты собрали волосы певицы, а визажисты нанесли яркий макияж с акцентом на губы.

В сентябре Клава Кока прошлась в бикини перед камерой. Исполнительница поделилась кадрами со съемок проекта «Звезды в джунглях», которые проходили в лесах Южной Америки.

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      Карина Черных
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