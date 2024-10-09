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22:52, 9 октября 2024Россия

Российские военные сбили украинскую ракету в Курской области

Губернатор Смирнов: силы ПВО сбили украинскую ракету в Курской области

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила в Курской области ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области сегодня вечером», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении двух населенных пунктов — Новая Сорочина и Покровский — в Курской области. Помимо этого, Вооруженным силам России удалось нанести поражение 10 бригадам украинских войск.

Также сообщалось, что над Курской областью сработала ПВО. ВСУ попытались совершить атаку по объектам на территории РФ.

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      Марина Совина
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