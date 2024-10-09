Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:23, 9 октября 2024Силовые структуры

Место предотвращения теракта в Смоленске попало на видео

Появились кадры с места предотвращения теракта в здании УМВД в Смоленске

Место предотвращения теракта сотрудниками ФСБ в Смоленске попало на видео. Ролик публикует Baza.

На кадрах видна улица перед зданием УМВД России по Смоленской области, куда мужчина пытался пронести самодельное взрывное устройство (СВУ). Вдоль дороги стоят служебные автомобили и сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина пытался пронести СВУ в здание УМВД в Смоленске под видом папки с документами 9 октября. В результате взрыва пострадали двое полицейских, а сам злоумышленник получил травму при задержании.

Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала теракт в здании управления МВД. Туда пытались пронести бомбу

      В российском регионе вырос уровень заболеваемости одной инфекцией

      В Приморье заметили стаю редких тропических рыб

      Россиян предупредили о подорожании красной икры

      На Украине приостановили бронирование сотрудников компаний

      Карди Би опровергла слухи о новой пластике словами «подумайте своими мозгами»

      Динамику цен на жилье в России спрогнозировали

      Экипажи БТР Балтфлота провели учения со стрельбами

      МИД России предупредил США о росте ядерной опасности

      Директор российской школы объяснилась за потрогавшего ученицу за ягодицы педагога

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше