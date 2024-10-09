Место предотвращения теракта в Смоленске попало на видео

Появились кадры с места предотвращения теракта в здании УМВД в Смоленске

Место предотвращения теракта сотрудниками ФСБ в Смоленске попало на видео. Ролик публикует Baza.

На кадрах видна улица перед зданием УМВД России по Смоленской области, куда мужчина пытался пронести самодельное взрывное устройство (СВУ). Вдоль дороги стоят служебные автомобили и сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина пытался пронести СВУ в здание УМВД в Смоленске под видом папки с документами 9 октября. В результате взрыва пострадали двое полицейских, а сам злоумышленник получил травму при задержании.

Возбуждено уголовное дело.

