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05:04, 9 октября 2024Мир

На Западе заявили о потере контроля Байдена над США

Профессор Сакс: Байден больше не контролирует США из-за ментального угасания
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерял полный контроль над управлением страны из-за своего ментального угасания. Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, пишет РИА Новости.

«Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и статуса хромой утки», — подчеркнул он.

Как считает эксперт, в результате Штаты оказались в состоянии «опасного перерыва» в управлении страной и этим пытаются воспользоваться те, кого в Вашингтоне считают союзниками. В частности, Сакс указал на Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также привел в пример Великобританию, Польшу. Они склоняют США к безрассудным действиям, которые могут привести к третьей мировой войне, считает экономист.

Ранее Американский журналист Бенни Джонсон в соцсетях разместил видео, на котором Джо Байден поднимается в самолет, выразив свои подозрения в том, что у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. По его мнению, с главой государства произошло нечто ужасное, и виной этому не COVID-19.

По словам Джонсона, Байден едва может ходить. Американские власти намеренно пытаются это скрывать, уточнил эксперт.

В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что сотрудники штаба кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис хотят, чтобы Джо Байден подольше оставался за рубежом и не мешал проведению ее предвыборной кампании.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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