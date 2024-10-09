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20:49, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Звезду OnlyFans обвинили в неуплате налогов на 160 миллионов рублей

Мадалина Иоана Филип

Мадалина Иоана Филип . Кадр: GO-TV CHANNEL / YouTube

Звезду платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Мэди Джио обвинили в уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что налоговая служба Италии обратила внимание на расточительный образ жизни, который Джио демонстрировала в социальных сетях, и пришла к выводу, что модель не задекларировала все доходы. От звезды OnlyFans потребовали выплатить налоги на сумму 1,5 миллиона евро (примерно 160 миллионов рублей).

Сейчас Джио находится в Швейцарии. Комментируя претензии налоговой, модель заявила, что у нее нет долгов. «Я всегда платила налоги как в Италии, так и в Швейцарии», — заверила она.

Ранее другая звезда OnlyFans Стеф Ми назвала самый необычный запрос подписчика. Она рассказала, что однажды ее попросили прислать банку с водой, в которой она мылась.

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      Олег Давыдов
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