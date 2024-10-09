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15:27, 9 октября 2024Забота о себе

Некоторых россиян призвали отказаться от красной икры

Диетолог Мухина посоветовала гипертоникам отказаться от красной икры

Фото: PxHere

Красная икра обладает множеством полезных свойств, однако некоторым людям не рекомендуется ее есть, рассказала врач-диетолог Марият Мухина. В комментарии Life.ru она призвала некоторых россиян отказаться от этого продукта.

Диетолог объяснила, что икра содержит много соли, поэтому ее лучше исключить из рациона гипертоника. Кроме того, она не рекомендуется людям с подагрой, поскольку содержит много белка. Помимо того, Мухина посоветовала отказаться от икры тем, кто следит за весом и уровнем холестерина, а также людей с аллергией на морепродукты.

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина добавила, что икра может навредить людям с заболеваниями ЖКТ, так как избыток животного жира в рационе перегружает печень и поджелудочную железу.

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Ранее диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что некоторым следует отказаться от белого шлифованного круглого риса. По ее словам, эту крупу не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирением или предожирением.

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      Вера Владзиевская
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