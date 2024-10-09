Онколог оценил влияние долгого сна по выходным на здоровье

Онколог Доронин рассказал, что долгий сон по выходным снижает риск депрессии

Долгий сон по выходным снижает риск депрессии, рассказал онколог Леонид Доронин. То, как эта привычка влияет на здоровье, он оценил в своем Telegram-канале.

По словам доктора, связь долгого сна по выходным с ментальным здоровьем установили во время научного эксперимента с участием почти восьми тысяч человек. Ученые выяснили, что сильнее всего она прослеживалась у мужчин, людей моложе 65 лет и тех, кто мало спит в будни.

«В целом, те, кто спал дольше в выходные, чувствовали себя куда лучше в эмоциональном плане. Участники, которые спали на один или два часа дольше, были на 38-46 процентов менее склонны проявлять симптомы депрессии. У такой дремы даже есть название — догоняющий выходной сон», — объяснил врач.

Ранее Доронин указал на неочевидный и приятный способ снизить развитие деменции. Он посоветовал заводить собак.