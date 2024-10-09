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00:37, 9 октября 2024Спорт

Основательница поп-ММА промоушена оценила призыв сына Кадырова к чеченским бойцам

PR-менеджер Буланова заявила, что поп-ММА много потеряют без чеченских бойцов

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Основательница своего поп-ММА промоушена и PR-менеджер Наталья Буланова оценила призыв министра спорта Чечни Ахмата Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, к чеченским бойцам уйти из подобных организаций. Ее слова приводит «Подъем».

Буланова заявила, что поп-ММА много потеряет без чеченских спортсменов. «Если мы берем глобально, у них религия запрещает драться полураздетыми на публику, а они это делают», — отметила она.

Ранее Ахмат Кадыров написал, что поп-MMA вызывают глубокую озабоченность и порочат честь чеченского народа. Он отметил, что нецензурная речь и непристойное поведение бойцов поп-MMA не только унижает их, но и позорит весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом.

Чимаев провел 13 боев по правилам ММА, не потерпев ни одного поражения. Ранее уроженец Чечни представлял Швецию, а теперь выступает под флагом Объединенных Арабских Эмиратов.

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      Анастасия Борисова
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