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15:48, 8 октября 2024Спорт

Сын Кадырова призвал чеченских бойцов уйти из поп-MMA

Сын Кадырова Ахмат призвал чеченских бойцов уйти из поп-MMA

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Министр спорта Чечни Ахмат Кадыров, сын главы региона Рамзана Кадырова, призвал местных бойцов уйти из поп-MMA. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем», — объяснил Кадыров. Он отметил, что нецензурная речь и непристойное поведение бойцов поп-MMA не только унижает их, но и позорит весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом.

«Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры», — заявил Кадыров, назвав это последним предупреждением и подчеркнув, что больше нельзя терпеть подобное поведение.

Кадыров занял пост министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту в мае 2024-го. Также он является президентом футбольного клуба «Ахмат».

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      Андрей Стрельцов
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