Мировые поставки ПК упали

IDC: поставки ПК снизились на 2,4 процента, но восстановятся из-за ИИ

В третьем квартале 2024 года поставки компьютеров упали на 2,4 процента в годовом исчислении. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

Специалисты отметили, что за третий квартал на мировой рынок было поставлено 68,8 миллиона устройств, что немного меньше, чем за предыдущий отчетный период. Во втором квартале продажи выросли, что связано с восстановлением экономики и необходимостью в приобретении нового оборудования для компаний. Также на рынок будет положительно влиять развитие сервисов искусственного интеллекта (ИИ).

Лидером рынка ПК осталась китайская корпорация Lenovo, которая получила долю 24 процента. На второй и третьей позициях разместились американские компании HP и Dell, доли которых составили 19,7 и 14,3 процента соответственно. Ниже расположились Asus, Apple, Acer. Самый большой рост поставок за год — 4,4 процента — показала Acer. Больше всего потеряла Apple, поставки которой сократились на 24,2 процента.

По оценке специалиста IDC Линн Хуанг, переход потребителей на компьютеры с поддержкой ИИ должен завершиться в конце текущего десятилетия. «Следующий год и перемены будут в основном касаться разработки программного обеспечения, вариантов использования и целевой аудитории для этого оборудования с поддержкой ИИ», — подытожил эксперт.

В конце сентября аналитики Jon Peddie Research заметили на рынке графических процессоров рекордный рост — на 47,9 процента за год. Частично это связано с распространением ИИ.