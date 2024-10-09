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16:30, 9 октября 2024Россия

Появились подробности боя российских десантников с ВСУ за Покровский в Курской области

МО России: десантники с ходу овладели населенным пунктом Покровский под Курском

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские десантники с ходу овладели населенным пунктом Покровский под Курском, и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) охватила паника. Эти подробности боя привели в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве сообщили журналистам, что бойцы ВДВ появились на подступах к хутору после того, как вблизи поселка были взяты под контроль опорные пункты ВСУ, а по поселку отработала артиллерия.

«Противник был напуган, побросал свои позиции, даже документы побросали», — приводится рассказ командира участвовавшей в боях за хутор роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Известно, что кроме хутора Покровский в Курской области был освобожден и населенный пункт Новая Сорочина. Помимо этого, Вооруженным силам России удалось нанести поражение 10 бригадам украинских войск.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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