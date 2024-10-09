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НХЛ — регулярный чемпионат
09:21, 9 октября 2024Спорт

Россиянин помог «Юте» дебютировать в НХЛ с победы

Пас россиянина Сергачева помог «Юте» дебютировать в НХЛ с победы над «Чикаго»

Фото: Rob Gray / Imagn Images / Reuters

«Юта» на домашнем льду победила «Чикаго Блэкхокс» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Одержать победу команде в том числе помог российский защитник Михаил Сергачев, записавший на свой счет результативный пас.

Для «Юты» этот матч стал дебютным в НХЛ. Команда сменила в лиге расформированный клуб «Аризона Койотис».

В июне 2024-го Сергачев был обменян в «Юту» из «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который выступал на протяжении последних семи сезонов. Вместе с командой россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021).

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