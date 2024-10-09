Российские военные за четыре месяца уничтожили шесть танков Leopard FPV-дронами

Минобороны: военные РФ за четыре месяца уничтожили шесть Leopard FPV-дронами

Группировка российских войск «Юг» уничтожила шесть немецких танков Leopard при помощи FPV-дронов за последние четыре месяца. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«Среди пораженных целей у нас Leopard. На нашем рубеже было уничтожено восемь Leopard за последние четыре месяца. Два поражения есть от "Молния-1", остальные шесть у нас поразили FPV-дронами», — сообщил боец с позывным Бугай.

По словам военного, в среднем его подразделение использует от 200 до 400 дронов в месяц. Кроме того, дроны поступают в подразделение на восстановление. В результате в качестве резерва оно располагает около 100-150 дополнительными БПЛА.

На видео МО боец также продемонстрировал трофейные 40-мм боеприпасы образца НАТО, которые подразделение теперь применяет против ВСУ.

Накануне сообщалось, что российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области. Экипажи применили авиационные средства поражения, после чего выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Также в Минобороны рассказали, что российские артиллеристы применили буксируемые пушки Д-74 в зоне проведения специальной военной операции. Командир орудия с позывным Седой рассказал, что в ходе операции по освобождению Угледара артиллеристы поразили множество целей, включая живую силу в укрытиях и бронетехнику.

