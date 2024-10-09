Стало известно о сохранении оскорблявшим христиан чеченцем должности завуча в школе

Оскорблявший христиан чеченский учитель Жабраилов мог сохранить место в школе

Оскорблявший христиан учитель Мансур Жабраилов может по-прежнему работать в школе несмотря на заявления министра Чечни по национальной политике, информации и СМИ Ахмеда Дудаева. О сохранении им рабочего места в системе образования стало известно изданию Readovka.

Как ранее сообщал Дудаев, называвшего христиан быдлом, а Иисуса — гумадоидом чеченца отстранили от работы в системе образования. При этом, как утверждает Readovka, журналистам издания удалось связаться с учениками школы, в которой работал педагог, и дети сообщили, что мужчина по-прежнему работает в учебном учреждении, а его взгляды на христианство не изменились.

Авторы портала предположили, что Дудаев имел в виду, что Жабраилова уволили лишь с позиции учителя химии, однако должность завуча сохранили за педагогом. Также отмечается, что тот продолжает исполнять обязанности классного руководителя.

Ранее политолог Ярослав Белоусов заявил, что Мансуру Жабраилову оказалось достаточно извиниться на камеру за свои поступки, и отсутствие для него серьезных последствий за преступление является вопиющей ситуацией. Политолог заявил, что подобное положение демонстрирует, что у жителей Чечни по сравнению с жителями других регионов есть «особый статус».