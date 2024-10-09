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14:17, 9 октября 2024Культура

Стало известно о состоянии актера Ливанова после госпитализации

Состояние актера Василия Ливанова после госпитализации назвали тяжелым

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, госпитализированного в Москве в конце сентября, остается тяжелым. Об этом стало известно Пятому каналу.

Актер 29 сентября был госпитализирован в реанимационное отделение неврологии НИИ имени Склифосовского. По сведениям канала, врачи диагностировали у Ливанова неврологический дефицит. Артист находится в сознании, может ориентироваться в пространстве и самостоятельно дышит.

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Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, госпитализация Ливанова была связана с инсультом. Актер почувствовал себя плохо 29 сентября, после чего родные вызвали ему скорую.

Позже в СМИ появились сведения, что врачи выявили у Василия Ливанова опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови.

Ливанов стал широко известен советскому и российскому зрителю после роли детектива в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Кроме того, Ливанов исполнил роли и в десятках других картин, а также озвучивал персонажей популярных советских мультфильмов.

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