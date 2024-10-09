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05:21, 9 октября 2024Экономика

Стоимость ювелирных изделий Харрис оценили

Daily Mail: Харрис носит ювелирные изделия общей стоимостью более $ 200 тысяч
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Nathan Howard / Reuters

Кандидат в президенты США от демократов и вице-президент страны Камала Харрис, эксплуатирующая имидж «скромной женщины из среднего класса», носит ювелирные изделия на сумму более 200 тысяч долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Например, в коллекции политика — золотое ожерелье Tiffany за 18,5 тысячи долларов и три модели часов Cartier, включая Ballon Bleu из стали и золота за 16,5 тысячи долларов. Кроме того, у Харрис есть несколько эксклюзивных украшений из жемчуга от Ирен Нойвирт — известного ювелира из Лос-Анджелеса.

В материале уточняется, что «не у всех есть средства для создания такой ювелирной коллекции, как у кандидата от демократов».

Ранее Харрис назвала главного противника США — по ее мнению, это Иран. До этого разведка США сообщила, что для Ирана победа Харрис на выборах более предпочтительна, чем победа кандидата-республиканца Дональда Трампа. При этом, по ее данным, Россия отдает предпочтение победе Трампа.

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      Юлия Мискевич
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