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03:27, 9 октября 2024Мир

В ХАМАС отказались вести переговоры по обмену пленными до полного прекращения огня

Представитель ХАМАС Шанаа: соглашение должно начинаться с прекращения огня

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Руководство движения ХАМАС не видит никакого смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских военных из Газы. Об этом рассказал представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа, пишет РИА Новости.

«Любое соглашение должно начинаться с полного и немедленного прекращения огня и вывода израильских войск из Газы. До этого нет смысла говорить о сделке по обмену заключенными», — отметил он.

По словам собеседника агентства, в ХАМАС были готовы к прекращению огня, но в связи с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху переговоры оказались безрезультатны.

Ранее депутат Европарламента от крайне правой партии «Польская конфедерация» Гжегож Браун призвал объявить Израиль террористическим государством. По его словам, Израиль долгое время оккупирует Газу, а его официальные лица называют палестинцев животными и нелюдьми.

В ночь с 7 на 8 октября стало известно, что глава политбюро палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар вышел на связь после долгого молчания. Отмечалось, что Синвар не изменил свою позицию в вопросе сделки об израильских заложниках.

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      Марина Совина
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