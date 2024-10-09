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10:52, 9 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о ходе позиционных боев в Волчанске

Ганчев: российские военные планомерно выбивают ВСУ из Волчанска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Волчанске продолжаются позиционные бои, в ходе которых российские военные планомерно выбивают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«На северном участке фронта обстановка сохраняется напряженной. В Волчанске продолжаются позиционные бои. Выбиваем врага планомерно», — рассказал он.

В конце августа сообщалось, что бойцы Российской армии улучшили позиции в Волчанске, где идут городские бои. По словам Ганчева, на тот момент украинские военные сохраняли контроль над южной частью города.

Ранее Ганчев говорил, что российские войска активно наступают под Купянском по направлению к реке Оскол. По его словам, от некоторых занятых Вооруженными силами России населенных пунктов расстояние до реки Оскол составляет до трех километров.

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      Александр Курбатов
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