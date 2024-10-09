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23:42, 9 октября 2024Спорт

В клубе КХЛ высмеяли претензии Ротенберга к лиге

В «Тракторе» высмеяли претензии тренера СКА Романа Ротенберга к КХЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Игроки челябинского «Трактора» высмеяли претензии главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соответствующее видео опубликовано на канале клуба в YouTube.

В ролике показана раздевалка команды после домашней победы в регулярном чемпионате над «Адмиралом». Форвард челябинцев Александр Кадейкин подошел к манекену, расстегнул на нем кофту, под которой была футболка с надписью: «Почему никто нас не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация».

Ротенберг раскритиковал КХЛ 7 октября. Специалист возмутился, что лига не поздравила его с двухсотым проведенным матчем.

«Трактор» провел встречу с «Адмиралом» ранее 9 октября. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу клуба из Челябинска, который выиграл пятый матч подряд.

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      Алексей Гусев
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