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18:39, 9 октября 2024Мир

В результате утечки стало известно о секретном плане Великобритании для Израиля

Declassified UK: Великобритания готовила секретный оборонный план для Израиля

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Военные специалисты из Великобритании готовили оборонный план для усиления Израиля в борьбе против исламистской радикальной группировки шиитского толка «Хезболла». Об этом говорится в слитых секретных документах, сообщает издание Declassified UK.

«Согласно утечке документов, британский проект носил кодовое название HEZUK и был призван противостоять дестабилизирующей региональной активности Ирана и "Хезболлы"», — пишут авторы журналистского расследования.

По данным Declassified UK, о плане стало известно благодаря хакерам из команды Anonymous for Justice, которые организовали утечку документов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они опубликовали презентацию, которую в 2020 году провел британский военный атташе в Тель-Авиве. Сам проект HEZUK стартовал в 2019-2020-х годах, указывает издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Хезболла» не утратила организованность и управляемость после начала вторжения Израиля в Ливан.

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