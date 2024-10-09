В результате утечки стало известно о секретном плане Великобритании для Израиля

Declassified UK: Великобритания готовила секретный оборонный план для Израиля

Военные специалисты из Великобритании готовили оборонный план для усиления Израиля в борьбе против исламистской радикальной группировки шиитского толка «Хезболла». Об этом говорится в слитых секретных документах, сообщает издание Declassified UK.

«Согласно утечке документов, британский проект носил кодовое название HEZUK и был призван противостоять дестабилизирующей региональной активности Ирана и "Хезболлы"», — пишут авторы журналистского расследования.

По данным Declassified UK, о плане стало известно благодаря хакерам из команды Anonymous for Justice, которые организовали утечку документов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они опубликовали презентацию, которую в 2020 году провел британский военный атташе в Тель-Авиве. Сам проект HEZUK стартовал в 2019-2020-х годах, указывает издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Хезболла» не утратила организованность и управляемость после начала вторжения Израиля в Ливан.

