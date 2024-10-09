В США заявили о самых высоких рисках для мирового нефтерынка с 1970-х годов

Аналитик Карри: риски для нефтерынка из-за войны Ирана и Израиля — очень высокие

Эскалация на Ближнем Востоке и угроза полномасштабной войны между Ираном и Израилем создает для глобального нефтяного рынка самые высокие риски с 1970-х годов. Об этом заявил директор по стратегии компании Carlyle Group Джефф Карри, его слова приводит Bloomberg.

Если израильская армии примет решение провести массированную ракетную атаку по энергетическим и ядерным объектам Ирана, это обстоятельство фактические может дать «зеленый свет» президенту Украины Владимиру Зеленскому нанести схожий удар по подобного рода инфраструктуре в России. Последствия таких атак в евразийском и ближневосточном регионах нанесет огромный ущерб мировому нефтерынку, предупредил Карри.

Перебои с поставками сырья на глобальный энергетический рынок при таком раскладе окажутся наиболее разрушительными с первой половины 1970-х годов, когда государства-участники Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) вместе с Сирией и Египтом одновременно ввели эмбарго на поставки сырья в Великобританию, Канаду, Нидерланды, США и Японию, поддержавшим Израиль в так называемой «Войне Судного дня» на Ближнем Востоке.

С учетом всех геополитических факторов, а также текущего баланса спроса и предложения на мировом рынке биржевые цены на эталонную североморскую марку сырья Brent должны сейчас торговаться на уровне примерно в 80 долларов за баррель. Однако в случае значительных сбоев в производстве нефти в Иране котировки могут подняться еще на 10 долларов. «Риски массовых перебоев в поставках сырья становятся очень высокими», — резюмировал Карри.

Ранее аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs предупредили о риске скачка мировых цен на нефть на 20 долларов за баррель в случае ракетных ударов Израиля по энергетическим объектам Ирана. В свою очередь, эксперты финансовой корпорации Citigroup назвали наихудшим сценарием для глобального нефтерынка перекрытие Ормузского пролива, через который осуществляются поставки большей части арабской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Глава компании Navigator Principal Investors (NPI) Кайл Шостак допустил, что при таком раскладе стоимость Brent может подняться до 100 долларов за баррель.