Мария Захарова: ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P. Diddy

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT прокомментировала скандал с музыкантом и продюсером Шоном Комбсом, известным под псевдонимом P.Diddy.

По ее словам, на фоне происходящих в мире событий жителям России, Китая и других стран необходимо сформировать «иммунитет к навязыванию чудовищных ценностей и антикультуры». «Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все», — отметила она.

Захарова считает, что соответствующую информацию кто-то боялся озвучить, а кто-то хотел приберечь для подходящего момента.

Ранее стало известно, что Комбс, которого обвиняют в организации секс-вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях, объявил голодовку, так как боится быть отравленным в тюрьме.