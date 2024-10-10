Адвокат подал жалобу на приговор украинцу за покушение на Прилепина

Адвокат обжаловал пожизненный срок осужденного за покушение на Прилепина

Адвокат гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденного на пожизненный срок за покушение на писателя Захара Прилепина, обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

По данным источника, апелляционная жалоба уже поступила в суд.

30 сентября суд приговорил к максимальному наказанию Пермякова, подорвавшего автомобиль с Прилепиным. Его признали виновным по шести статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальное время проведет в колонии особого режима. Пермякова также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Пермякову откажут в направлении на СВО.