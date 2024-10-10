Американский банк первым в истории США признал вину в отмывании денег

Генпрокурор Гарланд: американский TD Bank признал вину в отмывании денег

Американский TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег. Об этом сообщил генпрокурор Меррик Гарланд, передает РИА Новости.

«TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении закона о банковской тайне. Банк впервые в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег», — сказал генпрокурор.

TD Bank входит в десятку крупнейших банков США. Утверждается, что организация должна будет выплатить около трех миллиардов долларов штрафа.

Ранее арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал денежные средства в пределах около 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в их российских дочерних структурах.