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10:39, 10 октября 2024Наука и техника

Пользователей Android атаковали через уязвимость в процессоре

В миллионах смартфонов на базе процессоров Qualcomm нашли уязвимость

Фото: Marwan Ahmed / Unsplash

Американская компания Qualcomm подтвердила наличие уязвимости в своих процессорах. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Qualcomm является одним из лидирующих производителей процессоров для смартфонов. Ранее специалисты Threat Analysis Group Google заявили, что в ряде чипов была найдена уязвимость CVE-2024-43047. Она позволяет удаленно взламывать пользователей телефонов.

Уязвимость была обнаружена в 64 процессорах Qualcomm, включая чип Snapdragon 8 Gen 1, который установлен во многие флагманы на Android. Таким образом теоретически под угрозой атаки оказались миллионы пользователей устройств по всему миру. Однако о реальных атаках ничего не сообщается.

В Qualcomm заметили, что патчи с исправлениями уязвимости были отправлены клиентам в сентябре. Однако еще не все производители смартфонов направили их на устройства пользователей.

Расследованием вероятных атак с использованием CVE-2024-43047 в том числе начала заниматься организация Amnesty International. По мнению авторов TechCrunch, это означает, что хакерская кампания, скорее всего, была направлена против конкретных лиц и не имела большого количества целей.

В начале октября газета The Washington Post сообщила, что три телекоммуникационные компании из СШАVerizon, AT&T и Lumen — подверглись атаке китайских хакеров. Президента США Джо Байдена уже уведомили об инциденте.

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      Андрей Ставицкий
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