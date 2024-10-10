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16:53, 10 октября 2024Экономика

Дан прогноз о спросе на газ через четверть века

Миллер: в 2050 году глобальный спрос на газ составит почти 6 триллионов кубов
Алексей Миллер

Алексей Миллер. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 2050 году глобальный спрос на газ будет на уровне 5,7 триллионов кубометров. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его цитирует ТАСС.

По его словам, мировой спрос на газ с января по сентябрь увеличился на 60 миллиардов кубических метров. По большей части это произошло за счет Китая, Индии и России.

По мнению Миллера, сейчас на мировом рынке этого энергоносителя сложилась «совершенно уникальная» ситуация. Возник новый устойчивый регион-потребитель, сформированный из государств так называемого Глобального Юга.

В свою очередь, глава Минэнерго Сергей Цивилев констатировал, что российская газовая отрасль стала независима от Запада.

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