Глава Минэнерго заявил о независимости газовой отрасли России от Запада

Российская газовая отрасль достигла независимости от Запада, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Его слова приводит ТАСС.
«Мы на 100 процентов уже независимы от оборудования стран бывших партнеров. А сейчас мы уже говорим о новых технологиях, о технологическом суверенитете, который сделать в одной стране невозможно», — сказал министр на Петербургском международном газовом форуме. Он отметил, что Россия выступает за кооперацию в этих вопросах с дружественными странами.
Говоря о ситуации на энергетических рынках недружественных государств, глава «Газпрома» Алексей Миллер согласился с мнением ряда аналитиков, которые считают, что в Европе ведется целенаправленное разрушение спроса на газ, в связи с чем, по его словам, «экономический локомотив превращается в больного человека».
Ранее эксперты, комментируя планирующийся отказ Евросоюза от поступающего через территорию Украины российского газа, отмечали, что реализацию сценария будет сопровождать «продолжение схлопывания промышленности». Так, ВВП ушедшей от закупок газа в РФ Германии сокращается второй год подряд, по итогам августа падение объемов заказов в ее обрабатывающей промышленности составило 5,8 процента в месячном выражении, что стало самым резким сокращением с начала года.