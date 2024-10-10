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14:46, 10 октября 2024Экономика

Глава Минэнерго заявил о независимости газовой отрасли России от Запада

Цивилев: газовая отрасль России на 100 % независима от оборудования стран Запада

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская газовая отрасль достигла независимости от Запада, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы на 100 процентов уже независимы от оборудования стран бывших партнеров. А сейчас мы уже говорим о новых технологиях, о технологическом суверенитете, который сделать в одной стране невозможно», — сказал министр на Петербургском международном газовом форуме. Он отметил, что Россия выступает за кооперацию в этих вопросах с дружественными странами.

Говоря о ситуации на энергетических рынках недружественных государств, глава «Газпрома» Алексей Миллер согласился с мнением ряда аналитиков, которые считают, что в Европе ведется целенаправленное разрушение спроса на газ, в связи с чем, по его словам, «экономический локомотив превращается в больного человека».

Ранее эксперты, комментируя планирующийся отказ Евросоюза от поступающего через территорию Украины российского газа, отмечали, что реализацию сценария будет сопровождать «продолжение схлопывания промышленности». Так, ВВП ушедшей от закупок газа в РФ Германии сокращается второй год подряд, по итогам августа падение объемов заказов в ее обрабатывающей промышленности составило 5,8 процента в месячном выражении, что стало самым резким сокращением с начала года.

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      Дмитрий Воронин
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