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15:29, 10 октября 2024Экономика

Миллер заявил о «совершенно уникальном» явлении на мировом газовом рынке

Глава «Газпрома» Миллер: в мире создается новый устойчивый газовый регион

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В настоящее время на мировом газовом рынке наблюдается «совершенно уникальное» явление — формирование нового устойчивого региона-потребителя. В его состав входят в том числе страны так называемого «глобального Юга», заявил глава российского энергохолдинга «Газпром» Алексей Миллер. Его слова приводит ТАСС.

География нового газового региона, как уточнил он, представляется обширной. В его состав входят государства Центральной и Южной Азии, а также Кавказ и Дальний Восток. В среднесрочной перспективе его охват может расшириться до Северо-Восточной Азии за счет открытия новых крупных экспортоориентированных коридоров, пояснил Миллер.

Он также добавил, что роль стран «глобального Юга» на мировом энергетическом рынке за последнее время существенно выросла. Если четверть века назад эти государства в совокупности покрывали 45 процентов мирового спроса на газ, то в 2024 году — уже 55 процентов. В дальнейшем подобная тенденция будет сохраняться, заверил глава «Газпрома». «К 2050 году объем потребления газа этими странами в мировом энергобалансе будет 70 процентов», — заключил Миллер.

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Ранее он заявил, что нынешняя ситуация на европейском энергетическом рынке является плохой. Миллер, в частности, обвинил его участников в целенаправленном разрушении спроса на газ, что негативным образом сказывается на местных конечных потребителях. Резкое же снижение поставок российского топлива, по его словам, привело к спаду в промышленном секторе экономики Евросоюза (ЕС).

За полтора года объемы промпроизводства в Европе сократились до минимума с 2014-го, а себестоимость выпуска продукции в некоторых отраслях выросла на четверть, посетовал Миллер. О сложной ситуации на энергорынке ЕС заявил и глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто. Этому, как уточнил руководитель ведомства, способствовал в том числе подрыв сотрудничества ЕС с Россией в области энергетики.

С ощутимыми проблемами сталкивается не только Европа, но и сам «Газпром». Так, на фоне потери большей части европейского энергорынка монополист оказался самой убыточной российской компанией по итогам 2023 года. Суммарные потери холдинга по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составили 629 миллиарда рублей, а его выручка просела на 26,8 процента, до 8,542 триллиона. Подобный результат стал наихудшим для компании за четверть века.

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