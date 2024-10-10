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14:20, 10 октября 2024Наука и техника

В Windows 11 нашли пять критических уязвимостей

В Windows 11 нашли и устранили 5 критических уязвимостей

Фото: Windows / Unsplash

Корпорация Microsoft признала наличие в Windows 11 по меньшей мере пяти критических уязвимостей. Об этом сообщает издание MSPoweruser.

В серии регулярных выпусков патчей, которые выходят по вторникам, Microsoft добавила исправление уязвимостей в актуальной ОС. Специалисты компании заявили, что обнаружили и устранили 118 уязвимостей безопасности, 5 из которых назвали критическими.

Опасные уязвимости были связаны с различными сервисами Microsoft, включая Windows, Microsoft Office и Exchange Server. Так, CVE-2024-43572 позволяла удаленно выполнять код через вредоносные файлы Microsoft Saved Console, CVE-2024-20659 — обходить системы безопасности Hyper-V.

В корпорации также рассказали, что выпустили обновления KB5044284, KB5044285 и KB5044280 для версий 22H2, 23H2 и 24H2. В них была улучшена производительность системы. Также инженеры компании устранили некоторые незначительные системные бреши. В Microsoft рекомендовали установить актуальную серию патчей через меню «Центра обновления Windows».

Ранее корпорация Microsoft признала две версии Windows 11 — 21H2 и 22H2 — устаревшими. Пользователям посоветовали обновиться до 24H2, чтобы получать обновления и патчи еще как минимум три года.

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      Андрей Ставицкий
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