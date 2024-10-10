Голый мужчина напал в кемпинге на туристку, стянул ее с велосипеда и жестоко избил

Мужчина без одежды избил туристку в пляжном кемпинге в Новой Зеландии

Голый мужчина напал на туристку, стянул ее с велосипеда и избил в пляжном кемпинге в Новой Зеландии. Подробностями истории поделилось местное издание NZ Herald.

Уточняется, что 41-летний Рики Джеймс Маллен устроил дебош еще в феврале, однако приговор ему был озвучен только сейчас. В полицейском отчете говорится, что мужчина разозлился, начал кричать, снял с себя всю одежду, сел в машину и въехал в один из домов кемпинга, разрушив его стену. Затем он вышел из автомобиля, ударил по лицу мужчину, который подъехал, чтобы узнать, в чем дело, и закричал: «К черту полицию!» В этот момент мимо проезжала туристка на велосипеде — Маллен повалил ее на землю и несколько раз пнул по голове с такой силой, что ее шлем раскололся. Кроме того, во время ареста дебошир также ударил полицейского и попытался сбежать.

На заседании судья Тони Зохраб назвал нападение на туристку «неспровоцированным и жестоким». По его словам, Маллен был «импульсивно агрессивен» под воздействием алкоголя. Более того, Зохраб отметил, что мужчина страдал от тревожности, паранойи и депрессии из-за детской травмы. По данным источника, злоумышленника приговорили к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Ранее в Австралии футбольный фанат ударил кулаком британскую туристку и сломал ей челюсть. Девушке наложили швы от левой стороны щеки до подбородка.