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19:41, 10 октября 2024Забота о себе

Назван способ избежать синдрома «сухого глаза»

Фото: Kittyfly / Shutterstock / Fotodom

Чтобы избежать развития синдрома «сухого глаза», рекомендуется ограничить все виды зрительной нагрузки, посоветовала офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова. Другие способы профилактики этого состояния она назвала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что синдром «сухого глаза», или сухой кератоконъюнктивит, — это заболевание, при котором нарушается качество и количество слезной пленки, необходимой для защиты роговицы от микротравм и высыхания. «Это состояние характеризуется ощущением песка в глазах, жжением, болью, покраснением слизистых, могут наблюдаться выделения, непереносимость глазных линз и слезоточивость, колебания остроты зрения», — объяснила эксперт.

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По ее словам, основные факторы риска развития синдрома «сухого глаза» — это зрительные нагрузки, длительное нахождение в помещении с сухим воздухом, использование контактных линз и недостаток сна. Также заболевание может наблюдаться при некоторых эндокринных, аутоиммунных, ревматических, кожных заболеваниях или при приеме антидепрессантов, комбинированных оральных контрацептивов или препаратов для снижения давления, добавила Чурганова.

Снизить нагрузку на глаза поможет правило «20 на 20»: 20 минут — работа, а затем 20 секунд — отдых, во время которого можно, например, посмотреть в окно. Снять напряжение и усталость глаз возможно при помощи гимнастики: сначала крепко зажмурить, а после раскрыть глаза — это упражнение повторить несколько раз

Мария Чургановаофтальмолог

Ранее офтальмолог Кирилл Светлаков дал россиянам рекомендации по выбору идеальных линз для очков. Врач заявил, что и стеклянные, и пластиковые линзы для очков одинаково качественные, но первые в десятки раз прочнее, поэтому прослужат дольше.

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      Наталья Обрядина
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