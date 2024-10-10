Назван способ избежать синдрома «сухого глаза»

Чтобы избежать развития синдрома «сухого глаза», рекомендуется ограничить все виды зрительной нагрузки, посоветовала офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова. Другие способы профилактики этого состояния она назвала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что синдром «сухого глаза», или сухой кератоконъюнктивит, — это заболевание, при котором нарушается качество и количество слезной пленки, необходимой для защиты роговицы от микротравм и высыхания. «Это состояние характеризуется ощущением песка в глазах, жжением, болью, покраснением слизистых, могут наблюдаться выделения, непереносимость глазных линз и слезоточивость, колебания остроты зрения», — объяснила эксперт.

По ее словам, основные факторы риска развития синдрома «сухого глаза» — это зрительные нагрузки, длительное нахождение в помещении с сухим воздухом, использование контактных линз и недостаток сна. Также заболевание может наблюдаться при некоторых эндокринных, аутоиммунных, ревматических, кожных заболеваниях или при приеме антидепрессантов, комбинированных оральных контрацептивов или препаратов для снижения давления, добавила Чурганова.

Снизить нагрузку на глаза поможет правило «20 на 20»: 20 минут — работа, а затем 20 секунд — отдых, во время которого можно, например, посмотреть в окно. Снять напряжение и усталость глаз возможно при помощи гимнастики: сначала крепко зажмурить, а после раскрыть глаза — это упражнение повторить несколько раз Мария Чурганова офтальмолог

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