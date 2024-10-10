Олимпийская чемпионка описала реакцию американцев на флаг России на церемонии Зала славы

Пахалина: церемония поднятия флага России в Зале славы в США прошла позитивно

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина описала реакцию американцев на флаг России на церемонии Зала славы плавания. Ее слова приводит ТАСС.

Бывшая спортсменка, которая более 20 лет живет в США, заявила, что церемония поднятия триколора в ее честь прошла позитивно. «Это является еще одним доказательством того, что есть не только радикалы, но и нормальные люди», — отметила она. Пахалина добавила, что не боится сказать, что она русская в США.

Пахалина завоевала золотую награду на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в прыжках с трехметрового трамплина. Также на ее счету три серебряные и бронзовая награды Игр-2004 и ОИ-2008.

Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев рассказал об отличиях русских от американцев. Живущий в США спортсмен заявил, что главным отличием является религия, так как россияне представляют православие, а американцы — протестантскую преторианскую культуру.