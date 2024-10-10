Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Бельгия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 3-й тур
Англия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 2. 3-й тур
Венесуэла
Завтра
00:00 (Мск)
Аргентина
ЧМ-2026 — Южная Америка|Южная Америка. 9-й тур
13:58, 10 октября 2024Спорт

Олимпийская чемпионка описала реакцию американцев на флаг России на церемонии Зала славы

Пахалина: церемония поднятия флага России в Зале славы в США прошла позитивно

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина описала реакцию американцев на флаг России на церемонии Зала славы плавания. Ее слова приводит ТАСС.

Бывшая спортсменка, которая более 20 лет живет в США, заявила, что церемония поднятия триколора в ее честь прошла позитивно. «Это является еще одним доказательством того, что есть не только радикалы, но и нормальные люди», — отметила она. Пахалина добавила, что не боится сказать, что она русская в США.

Пахалина завоевала золотую награду на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в прыжках с трехметрового трамплина. Также на ее счету три серебряные и бронзовая награды Игр-2004 и ОИ-2008.

Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев рассказал об отличиях русских от американцев. Живущий в США спортсмен заявил, что главным отличием является религия, так как россияне представляют православие, а американцы — протестантскую преторианскую культуру.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

      Россия поставила в Азию сотни тонн «эликсира долголетия»

      ЦАХАЛ атаковал в секторе Газа школу с беженцами

      Глава Адыгеи рассказал о ситуации в регионе после атаки американскими дронами

      Россияне назвали зарплаты богатых и бедных

      В Европе предложили ввести цифровые паспорта для туристов

      Пытавшийся устроить теракт в Смоленске россиянин стал жертвой телефонных мошенников

      В Кремле выразили сожаление использованием темы России в предвыборной гонке в США

      Олимпийская чемпионка описала реакцию американцев на флаг России на церемонии Зала славы

      Лопес впервые прокомментировала разрыв с Беном Аффлеком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше