Оскорбившего россиянок таджикского блогера внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов блогера из Таджикистана Джумабоя

Росфинмониторинг внес блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоде (Джумабоя) в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в перечне на портале ведомства.

25 сентября блогера перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Его обвиняют в преступлении по части 2 статьи 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности организованной группой») УК РФ.

Поводом для возбуждения дела послужил один из видеороликов блогера. Сам Раджабзоде отрицал свою вину и утверждал, что на видео звучит не его голос.

Ранее сообщалось, что в перечень террористов и экстремистов попала журналистка Залина Маршенкулова (внесена Минюстом России в реестр иноагентов).