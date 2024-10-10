Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:50, 10 октября 2024Силовые структуры

Оскорбившего россиянок таджикского блогера внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов блогера из Таджикистана Джумабоя

Фото: прокуратура Москвы

Росфинмониторинг внес блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоде (Джумабоя) в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в перечне на портале ведомства.

25 сентября блогера перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Его обвиняют в преступлении по части 2 статьи 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности организованной группой») УК РФ.

Поводом для возбуждения дела послужил один из видеороликов блогера. Сам Раджабзоде отрицал свою вину и утверждал, что на видео звучит не его голос.

Ранее сообщалось, что в перечень террористов и экстремистов попала журналистка Залина Маршенкулова (внесена Минюстом России в реестр иноагентов).

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в Лисичанске

      В ООН раскрыли методы пыток Израиля и палестинских боевиков

      Карди Би похвасталась коллекцией сумок на 194 миллиона рублей

      Стало известно об ударе по контейнеровозу в порту Одессы

      На Западе назвали условие эскалации со стороны НАТО в конфликте на Украине

      В Донецке вблизи образовательной организации сбили дрон ВСУ

      Российская пенсионерка поверила «силовикам» и осталась без дома

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

      Минобороны показало уничтожение французской артиллерийской установки ВСУ под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше