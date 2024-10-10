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15:41, 10 октября 2024Силовые структуры

Журналистку Залину Маршенкулову внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов журналистку Маршенкулову

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Росфинмониторинг внес журналистку и феминистку Залину Маршенкулову (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в перечне на портале ведомства.

17 мая Маршенкулову заочно арестовали в России по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Причиной стал пост в ее Telegram-канале после теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В тот же день МВД России объявило женщину в розыск.

6 сентября Минюст России внес Маршенкулову в реестр иностранных агентов .

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