Журналистку Залину Маршенкулову внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов журналистку Маршенкулову

Росфинмониторинг внес журналистку и феминистку Залину Маршенкулову (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в перечне на портале ведомства.

17 мая Маршенкулову заочно арестовали в России по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Причиной стал пост в ее Telegram-канале после теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В тот же день МВД России объявило женщину в розыск.

6 сентября Минюст России внес Маршенкулову в реестр иностранных агентов .