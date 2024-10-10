Родителей Бьянки Цензори потряс ее обман о разводе с Канье Уэстом

Родителей Бьянки Цензори потряс ее обман о разводе с рэпером Канье Уэстом

Родителей австралийского дизайнера Бьянки Цензори потряс ее обман о разводе с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом со ссылкой на источники сообщает Daily Mail.

По словам инсайдера, во время недавней поездки на родину девушка рассказала семье и друзьям, что готовится к разрыву с избранником. В свою очередь, музыкант якобы также заявил, что расстался с возлюбленной и хочет провести время в Японии один. Однако впоследствии пару вновь заметили вместе в Токио, что шокировало родственников.

«Ее родители потрясены увиденным. Они чувствуют себя обманутыми, потому что Бьянка сказала им, что собирается уезжать. Они не могут понять, что происходит, и чувствуют, что ее контролируют», — отметил инсайдер.

Кроме того, по информации другого источника, сестра дизайнера недавно гостила у нее в Лос-Анджелесе и убедилась в том, насколько неблагополучен ее брак. При этом сама Цензори также озвучивала недовольство своими отношениями.

«Когда она вернулась домой, то сказала всем, что больше не может этого выносить, а потом внезапно возвратилась в Японию и сошлась с Канье. Ее история постоянно меняется, и никто не знает, что будет дальше», — пояснил инсайдер.

Ранее анонимный инсайдер раскрыл отношение Цензори к Уэсту на фоне слухов о разводе.