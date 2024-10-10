Россиянам назвали самый вредный ужин

Эндокринолог Михалева назвала мясо по-французски самым вредным ужином

Богатые жирами, солью и углеводами блюда опасны для здоровья, так как провоцируют набор лишнего веса, предупредила эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. В беседе с «Газетой.Ru» врач назвала россиянам один из самых вредных видов ужина.

По словам Михалевой, мясо с картошкой и мясо, запеченное по-французски, — это одни из самых неполезных блюд. Доктор объяснила, что эти блюда содержат много калорий, жира и углеводов, что провоцирует появление лишнего веса. К тому же, добавила эндокринолог, употребление вечером таких блюд мешает сжиганию полученных калорий, потому что человек ощущает себя усталым, расслабленным и хочет поскорее прилечь, а не двигаться.

Доктор также обратила внимание на то, что это нарушает выработку «жиросжигающих» гормонов ночью и способствует выбросу инсулина, и все это провоцирует образование жира в области живота и талии.

«Если вы стремитесь контролировать вес, ужин не должен быть слишком поздним, и, конечно, тяжелым. Подходящими вариантами могут быть овощи, нежирное мясо или рыба, полезные крупы в небольших количествах и блюда из творога», — подвела итог специалистка.

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