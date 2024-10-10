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16:33, 10 октября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали несколько напитков для сезона простуд

Эндокринолог Казачкова посоветовала пить чай с имбирем при ОРВИ

Фото: Rahmi ayu / Shutterstock / Fotodom

Ускорить выздоровление при ОРВИ можно с помощью чаев, рассказала эндокринолог Екатерина Казачкова. Несколько напитков, особенно полезных в сезон простуд, она посоветовала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

Врач посоветовала пить чай с добавлением корня имбиря и ломтика лимона, так как такой напиток содержит много витамина С, согревает и устраняет першение в горле. Антибактериальными свойствами обладает и клюква, морс из которой способен снижать температуру.

Доктор также посоветовала в сезон простуд пить чай из облепихи. Эта ягода, по ее словам, — кладезь витаминов и антиоксидантов. «Чай с облепихой не только вкусный, но и невероятно полезный. Он укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами», — объяснила эндокринолог.

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Кроме того, она рекомендовала добавлять в чай корицу. По словам доктора, такой напиток согревает, а также обладает полезными свойствами: корица помогает поддерживать сахар в крови на нормальном уровне.

Ранее эндокринолог Роман Терушкин рассказал о влиянии избыточного количества кофе на организм. По его словам, чрезмерное употребление напитка способно замедлить метаболизм.

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      Вера Владзиевская
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