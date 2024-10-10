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14:15, 10 октября 2024Из жизни

Россиянку признали одной из самых красивых замужних женщин мира

Россиянка Наталья Чистякова заняла третье место на «Миссис Вселенная — 2024»

Фото: @natalichistiakova

Россиянка из Алтайского края заняла третье место на конкурсе «Миссис Вселенная — 2024». Об этом сообщается в официальном аккаунте конкурса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Визажистке Наталье Чистяковой из Барнаула присудили титул «Вторая вице-миссис Вселенная». Самых красивых замужних женщин выбирали в городе Инчхоне, Южная Корея, с 2 по 10 октября. Всего в конкурсе приняли участие 115 претенденток со всего мира, включая США, страны Европы и СНГ. Победительницей признали участницу из республики Беларусь — Наталью Дорошко.

Чистякова воспитывает 13-летних двойняшек, а также курирует Краевой кризисный центр для женщин и участвует в благотворительных программах. Кроме того, она у нее есть собственный бренд кистей для макияжа. «Участие в конкурсах красоты стало для меня новым этапом в жизни и помогло выйти из депрессии после продолжительной болезни и набора лишнего веса. Сегодня, в 44 года, я стала одной из самых красивых женщин Вселенной», — прокомментировала свою победу Чистякова.

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Международный конкурс красоты «Миссис Вселенная» проводится с 2007 года. Участвовать в нем могут замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее стало известно, что корону национального конкурса «Мисс Россия-2024» забрала 18-летняя Валентина Алексеева из республики Чувашия. Финал смотра состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в субботу, 5 октября. Победительница представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике 16 ноября.

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      Антонина Черташ
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