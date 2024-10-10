Российские компании стали активно переманивать друг у друга работников

Talantix: в России чаще всего переманивают рабочих и менеджеров по продажам

Чаще всего работодатели в России переманивают рабочих, менеджеров по продажам и специалистов производственной сферы Самых востребованных сотрудников назвали эксперты Talantix (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Чтобы справиться с нехваткой рабочих рук, российский бизнес стал активнее прибегать к прямому хантингу кандидатов. Переманивать работников у конкурентов стали 67 процентов компаний. В первую очередь бизнес перевербовывает друг у друга рабочих (26 процентов), менеджеров по продажам (24 процента) и специалистов производственной сферы (20 процентов). Также среди самых популярных специальностей, по которым ведется хантинг, руководители и топ-менеджеры (13 процентов), сотрудники торговли (12 процентов) и ИТ-специалисты (11 процентов).

«Сегодня на одну вакансию рабочего и на одну производственную вакансию приходится не более трех активных резюме. Компаниям все сложнее закрывать свою потребность в сотрудниках, и для привлечения персонала работодатели применяют разные инструменты, среди которых не только увеличение зарплатного предложения, но и попытки заинтересовать сотрудников конкурентов», — пояснила директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина.

На фоне кадрового голода в стране заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин призвал активно внедрять новые технологии и заменять сотрудников роботами. В первую очередь процесс роботизации должен затронуть такие сферы, как логистика, промышленное производство, а также хранение и сортировку товаров. Стоимость рабочей силы в этих секторах в среднесрочной перспективе будет становиться «дороже и дороже», посетовал Орешкин.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также предложил создать сразу несколько новых программ ипотеки. В первую очередь кредиты на жилье на особых условиях планируют разработать для занятых на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть инициатива ввести строительную ипотеку в регионах, где ведется масштабное строительство — как жилья и инфраструктуры, так и промышленных объектов. Такие точечные программы должны сделать ряд профессий более популярными и решить проблему нехватки рабочих рук.