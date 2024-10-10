S.T.A.L.K.E.R. впервые выпустили на консолях Nintendo

Трилогия игры S.T.A.L.K.E.R. выйдет на Nintendo Switch 31 октября

Студия GSC Game World анонсировала выход трилогии игр S.T.A.L.K.E.R. на консолях Nintendo Switch. Об этом сообщается в X компании.

«Носите Зону с собой — где угодно и когда угодно на Nintendo Switch», — заявили представители GSC. В украинской студии также заметили, что портированные игры выйдут на компактных консолях японского бренда раньше намеченного. Изначально компания планировала выпустить игры в ноябре. Игры S.T.A.L.K.E.R. появятся на приставках Nintendo впервые.

В комплект S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone входят три игры серии — «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо». Стоимость бандла в интернет-магазине eShop составила 40 долларов, или около 4 тысяч рублей. Каждую игру можно купить отдельно за 20 долларов, или около 2 тысяч рублей.

До 2024 года игры линейки S.T.A.L.K.E.R. были доступны только на ПК. В марте GSC Game World выпустила «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо» на приставках Xbox и PlayStation. Тогда комплект также оценили в 40 долларов.

В сентября представители студии GSC Game World заявили, что жалеют о неоднократных переносах выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра должна выйти на ПК и консолях Xbox 20 ноября 2024 года.