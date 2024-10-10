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15:37, 10 октября 2024Россия

Украинские военные захватили мирных жителей Курской области и согнали в школу-интернат

Глава Суджанского района Богачев: ВСУ держат жителей региона в школе-интернате

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватили мирных жителей Суджанского района Курской области и согнали их в здание школы-интерната в Судже. Об этом сообщил глава района Александр Богачев, его слова приводит ТАСС.

Богачев не уточнил, сколько человек и на протяжении какого времени держат в стенах школы, однако добавил, что сообщения о захваченных мирных жителях подтверждаются видеороликами, снятыми самими бойцами ВСУ.

«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно [украинские военные] содержат и свозят туда людей», — сообщил глава района. Богачев добавил, что информации о том, есть ли на захваченной ВСУ территории региона еще подобные места содержания мирных жителей, у него нет.

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Ранее житель Суджанского района Курской области рассказал, как солдаты ВСУ и наемники в упор расстреляли его брата, а также трех детей, пытавшихся уехать из села Малая Локня на мопеде.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более двух месяцев. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

ЖЗЛ
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