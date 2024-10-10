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10:38, 10 октября 2024Спорт

Украинский футболист рассказал о встрече с Путиным после матча с Россией в 1999 году

Футболист Коваль: Путин зашел к Украине в раздевалку после матча в 1999 году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Бывший футболист сборной Украины Александр Коваль рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным после матча с национальной командой России в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2000 года. Его слова приводит NV.

Экс-спортсмен вспомнил, как в раздевалку команды зашел Путин. «Говорят, что поблагодарил за игру и поздравил с нужным нам результатом, но по его лицу было видно, что он был неискренним», — поделился подробностями он.

Встреча между сборными Украины и России в рамках отбора на Евро-2000 прошла 9 октября 1999 года и завершилась со счетом 1:1. Этот результат не позволил российской сборной попасть на турнир. Именно тогда команды в последний раз играли друг против друга на официальном уровне.

Ранее российский тренер и бывший футболист Сергей Юран рассказал, что ему угрожали на Украине из-за решения выступать за Россию. Специалист отметил, что ему было очень сложно понять разделение стран и он всегда считал, что народ один.

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      Андрей Стрельцов
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