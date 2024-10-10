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09:30, 10 октября 2024Бывший СССР

В Днепре неизвестные сожгли военный автомобиль

«Страна.ua»: в Днепре неизвестные сожгли военный микроавтобус

Фото: Alina Smutko / Reuters

В городе Днепре (ранее — Днепропетровск) неизвестные в ночь на 10 октября сожгли военный микроавтобус. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованных в социальных сетях кадрах запечатлено охваченное огнем транспортное средство. В каком районе находился военный автомобиль — неизвестно.

Ранее стало известно, что в Киеве был сожжен военный микроавтобус. Автомобиль был припаркован на проспекте Бажана в столице Украины.

За поджог транспортных средств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Верховной Раде предложили давать от 10 до 15 лет лишения свободы. В том числе уголовная ответственность по новому закону будет грозить несовершеннолетним фигурантам.

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      Екатерина Грищенко
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