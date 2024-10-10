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04:30, 10 октября 2024Наука и техника

В США разработают морскую версию антидронового «Вампира»

L3Harris разработает морскую версию антидронового комплекса Vampire

Фото: L3Harris

Американская компания L3Harris работает над морской версией сухопутного антидронового комплекса Vampire. Об этом сообщает Army Recognition.

Представитель компании Джейсон Ламберт отметил, что сейчас установленный на корабль комплекс испытывают в море. «Эти испытания проводятся на фоне неоднократных атак беспилотников и крылатых ракет по военным кораблям США в Красном море в течение последнего года», — пишет издание.

В основе «Вампира» лежит пусковая установка LAND-LGR4, вмещающая четыре ракеты Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) калибра 70 миллиметров. Также комплекс получил систему управления огнем и обзорно-локационную станцию L3Harris Wescam MX-10D.

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В сентябре стало известно, что компания RTX захотела оснастить перспективные ведомые дроны Военно-воздушных сил США ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.

В феврале издание The War Zone писало, что Вооруженные силы Украины впервые применили поставленную из США систему Vampire против дрона. Киеву поставили 14 установок.

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      Даниил Иринин
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