В США разработают морскую версию антидронового «Вампира»

L3Harris разработает морскую версию антидронового комплекса Vampire

Американская компания L3Harris работает над морской версией сухопутного антидронового комплекса Vampire. Об этом сообщает Army Recognition.

Представитель компании Джейсон Ламберт отметил, что сейчас установленный на корабль комплекс испытывают в море. «Эти испытания проводятся на фоне неоднократных атак беспилотников и крылатых ракет по военным кораблям США в Красном море в течение последнего года», — пишет издание.

В основе «Вампира» лежит пусковая установка LAND-LGR4, вмещающая четыре ракеты Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) калибра 70 миллиметров. Также комплекс получил систему управления огнем и обзорно-локационную станцию L3Harris Wescam MX-10D.

В сентябре стало известно, что компания RTX захотела оснастить перспективные ведомые дроны Военно-воздушных сил США ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.

В феврале издание The War Zone писало, что Вооруженные силы Украины впервые применили поставленную из США систему Vampire против дрона. Киеву поставили 14 установок.